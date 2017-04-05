«Челси» постарается выбить «Манчестер Сити» из гонки за титул

В среду, 5 апреля, в рамках 31-го тура английской премьер-лиги состоится матч между «Челси» и «Манчестер Сити». Лондонцы лидируют в чемпионате Англии с 69 очками, а «Сити» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице. Отставание от соперника составляет 11 очков. Эта встреча обещает быть принципиальной.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Челси» – «Манчестер Сити». Начало в 22:00, не пропустите!

Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы