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    «Челси» постарается выбить «Манчестер Сити» из гонки за титул

    В среду, 5 апреля, в рамках 31-го тура английской премьер-лиги состоится матч между «Челси» и «Манчестер Сити». Лондонцы лидируют в чемпионате Англии с 69 очками, а «Сити» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице. Отставание от соперника составляет 11 очков. Эта встреча обещает быть принципиальной.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Челси» – «Манчестер Сити». Начало в 22:00, не пропустите!

    Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.04.2017 09:45
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 5 апреля 2017, 21:02

      Вперед Челси!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +571

      levon_man 5 апреля 2017, 14:09

      Будет красивый матч. Удачи Челси

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +78

      Lab[44] 5 апреля 2017, 13:04

      Один из лучших матчей АПЛ...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      Dima4ka_22 5 апреля 2017, 10:11

      хороший матч будет!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +43

      Wolk36 > Dima4ka_22 5 апреля 2017, 12:04

      Не сомневаюсь!!!

      1
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