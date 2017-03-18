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    Ещенко: «Надо забить свои моменты в матче с «Локомотивом» и будет все хорошо»

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко в перерыве поединка 20-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (0:1) отметил, что красно-белым для достижения положительного результата нужно реализовать свои моменты.

    «Не реализовали свои моменты, территориально-то у нас есть преимущество. Надо забить свои моменты, и все будет хорошо. Конечно, неприятно пропускать в концовке, тем более на контратаке из-за грубейших ошибок», – сказал Ещенко в эфире телеканала «Наш футбол».

    После 19-ти туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 44 очка. Железнодорожники располагаются на 10-й строчке, имея в своем активе 26 баллов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.03.2017 17:40
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