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    Лига Европы. «Манчестер Юнайтед» минимально одолел «Ростов» и вышел в четвертьфинал

    «Ростов» завершил выступление в текущем розыгрыше Лиги Европы, уступив «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:1 в ответном матче 1/8 финала.

    Общий счет по итогам двух встреч — 2:1.

    Лига Европы, 1/8 финала. Ответный матч.

    Манчестер Юнайтед (Англия) — Ростов (Россия) — 1:0 (0:0) Текстовая трансляция

    Гол: 1:0 — Мата, 70.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.03.2017 00:58
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    Комментарии69
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 17 марта 2017, 11:20

      Ростову в атаке не много не повезло. А так если бы не потери в составе ,думаю Ростов мог бы сыграть в более атакующий футбол. Кстати, Ростов создал достаточно голевых моментов для того что бы пройти дальше,но Ромеро в этот вечер был просто на высоте.

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      Рейтинг: +59

      slavko33002 17 марта 2017, 11:08

      Надо тянуть чемпионат.

      0
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 17 марта 2017, 07:16

      По сути Ибра протащил МЮ в 1/4 своими двумя гелевыми передачами. Обидно,что контратака пошла после нашей же ошибки.Жаль Нобоа не сравнял счет в концовке.
      Спасибо Команда за евросезон,теперь все силы на чемпионат,отставание от второго места невелико.Вы лучшие!

      1
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus > ALeX-161-rus 17 марта 2017, 07:17

      гОлевыми.

      0
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      Рейтинг: +295

      ильиных 17 марта 2017, 06:39

      Ростов мужики.

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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 17 марта 2017, 06:24

      Не стыдно за такое поражение. Обидно немного, но не стыдно! Молодцы, парни! Ростову - респект!!!

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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 17 марта 2017, 05:48

      Ростов хорош.

      3
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      Рейтинг: -21

      MUFC_2000 17 марта 2017, 04:00

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А столько пустого пиздежа было, да мы, да мы их...
      В итоге отсос. Потому что надо ирать на поле, а не пиздеть за кулисами, как мы всем дадим бой))
      Так смешно)))

      -8
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      Рейтинг: -21

      MUFC_2000 > lra 20 марта 2017, 13:26

      Иди ка ты нахуй дырка ебаная обосанная)))) Отсосала, так молчи)))

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      Рейтинг: -21

      MUFC_2000 > lra 20 марта 2017, 13:27

      и еще шмара, сток 1-2 челси)))) сосни

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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 17 марта 2017, 02:57

      Ростову респект ! Мужики

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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 17 марта 2017, 01:56

      МА-ЛА-ЦЫ МА-ЛА-ЦЫ МА-ЛА-ЦЫ!!!

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      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 17 марта 2017, 01:51

      Спасибо Ростов!!! Вы молодцы!!! Играли на равных!!!

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