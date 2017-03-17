Лига Европы. «Манчестер Юнайтед» минимально одолел «Ростов» и вышел в четвертьфинал

Ростову в атаке не много не повезло. А так если бы не потери в составе ,думаю Ростов мог бы сыграть в более атакующий футбол. Кстати, Ростов создал достаточно голевых моментов для того что бы пройти дальше,но Ромеро в этот вечер был просто на высоте.
«Ростов» завершил выступление в текущем розыгрыше Лиги Европы, уступив «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:1 в ответном матче 1/8 финала.
Общий счет по итогам двух встреч — 2:1.
Лига Европы, 1/8 финала. Ответный матч.
Манчестер Юнайтед (Англия) — Ростов (Россия) — 1:0 (0:0) Текстовая трансляция
Гол: 1:0 — Мата, 70.