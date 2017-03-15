«Ростов» готовится к вылету в Манчестер

В среду, 15 марта, «Ростов» отправится в Манчестер, где завтра проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». Команду в Англии готовы поддержать около ста фанатов. Стоит напомнить, что первый матч в Ростове-на-Дону завершился со счетом 1:1.

Известно, что в ответной встрече не сыграют защитник Владимир Гранат, перенесший операцию, а также полузащитники Тимофей Калачев и Александр Гацкан.