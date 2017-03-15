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    «Ростов» готовится к вылету в Манчестер

    В среду, 15 марта, «Ростов» отправится в Манчестер, где завтра проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». Команду в Англии готовы поддержать около ста фанатов. Стоит напомнить, что первый матч в Ростове-на-Дону завершился со счетом 1:1.

    Известно, что в ответной встрече не сыграют защитник Владимир Гранат, перенесший операцию, а также полузащитники Тимофей Калачев и Александр Гацкан.

    Источник: ФК «Ростов»

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    15.03.2017 10:43
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 15 марта 2017, 22:01

      Удачи, тебе Ростельмаш! И от души, - низкий поклон, что радуешь нас игрой в Европе. Всё и сейчас получится - я верю ! ВАМ - особое СПАСИ БОГ за рейтинг для России! С ув.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 15 марта 2017, 21:39

      Все равно мы верим в вас! Бейтесь! И добьётесь!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 15 марта 2017, 13:19

      Все будет хорошо для Ростова.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 15 марта 2017, 13:15

      Калачев - вот кого жалко а другие заменимы - болеть буду конечно - но надежд чуток - тем радостнее будет победа

      0
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      Рейтинг: +2336

      den161 15 марта 2017, 11:47

      С тереком ничего в ворота не лезло, надеюсь в манчестере везение будет на нашей стороне иначе туго....

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 марта 2017, 11:32

      Трудно будет, но продолжаем болеть за Ростов.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 15 марта 2017, 11:09

      Трудно будет Ростову на Олд Траффорд ввиду проблем с составом, но и у МЮ далеко не всё в порядке, так что почему бы нет?

      4
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      Рейтинг: +313

      ijgjr > zatonn 15 марта 2017, 13:16

      в футболе все возможно - тем он и интересен

      2
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