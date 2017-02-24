Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лига Европы. «Лион» сразится с «Ромой», «Шальке-04» сыграет с менхенгладбахской «Боруссией»

    Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. «Лиону» будет противостоять «Рома», «Шальке» предстоит сыграть с соотечественниками из мехненгладбахской «Боруссии», также состоится бельгийское противостояние «Гента» и «Генка».

    «Андерлехту», выбившему из розыгрыша «Зенит», достался АПОЭЛ. Матчи состоятся 9 и 16 марта.

    «Лион» – «Рома»

    «Шальке-04» – «Боруссия» М

    «Гент» – «Генк»

    АПОЭЛ – «Андерлехт»

    «Олимпиакос» – «Бешикташ»

    «Копенгаген» – «Аякс»

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.02.2017 15:26
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +915

      спанчес 24 февраля 2017, 21:59

      хорошо что зенит проиграл все равно АПОЭЛ бы победил в 1-8

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +115

      BRooney 24 февраля 2017, 20:36

      из этих пар думаю Рома в приоритете на кубок ЛЕ!а так конечно есть за кем понаблюдать)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +84

      kto eto 24 февраля 2017, 20:15

      Ну он и понавытаскивал. Два дерби создал! Хоть нашим так не подфартило.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 24 февраля 2017, 18:45

      бельгийские почти тезки и немцы между собой..и т.д.,не особо нашим оставшимся клубам повезло...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 24 февраля 2017, 18:22

      Извечная дуэль Гента и Генка . . .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 24 февраля 2017, 16:14

      Самая горячая пара греки против турок... Ростову тяжело конечно будет. Но Ротору ведь удавалось МЮ проходить. Может порядок Ростова побьет класс МЮ...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 24 февраля 2017, 15:35

      Похоже Лион - Рома центральный матч.Для нас Ростов- МЮ конечно!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > Gullit 76 24 февраля 2017, 18:25

      Две команды, которые пробились в 1/8 благодаря разгромным счётам, надеюсь их матч будет таким же интересным, как Сити - Монако . . . чувствую я, что в Монте-Карло будет ооооочень жарко, глядишь даже больше забьют, чем 8 мячей в Манчестере . . . Ведь Гвардиола сказал, что они не умеют обороняться и не отрабатывают оборонительные действия на тренировках. А значит, Сити игру сушит не должен . . .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 24 февраля 2017, 15:31

      Вот неужели на стадии 1/8 финала не могли команды из одной страны по разным группам развести? Одна бельгийская пара, одна немецкая! Просто класс))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > zatonn 24 февраля 2017, 19:24

      Конечно не могли...это же стандартная практика когда разводят клубы из одной страны только на начальных этапах....а потом как Бог на душу положит))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +837

      eleng 24 февраля 2017, 15:31

      Немцам и бельгийцам не повезло, гарантировано теряют по одному представителю

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > eleng 24 февраля 2017, 15:33

      Или гарантированно остаётся по одному.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > mishavandit 24 февраля 2017, 18:05

      Согласен,а Рома на данный момент сильнейшая в лиге Европы.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11