Лига Европы. «Лион» сразится с «Ромой», «Шальке-04» сыграет с менхенгладбахской «Боруссией»

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. «Лиону» будет противостоять «Рома», «Шальке» предстоит сыграть с соотечественниками из мехненгладбахской «Боруссии», также состоится бельгийское противостояние «Гента» и «Генка».

«Андерлехту», выбившему из розыгрыша «Зенит», достался АПОЭЛ. Матчи состоятся 9 и 16 марта.

«Лион» – «Рома»

«Шальке-04» – «Боруссия» М

«Гент» – «Генк»

АПОЭЛ – «Андерлехт»

«Олимпиакос» – «Бешикташ»

«Копенгаген» – «Аякс»