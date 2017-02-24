Лига Европы. «Лион» сразится с «Ромой», «Шальке-04» сыграет с менхенгладбахской «Боруссией»

хорошо что зенит проиграл все равно АПОЭЛ бы победил в 1-8
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. «Лиону» будет противостоять «Рома», «Шальке» предстоит сыграть с соотечественниками из мехненгладбахской «Боруссии», также состоится бельгийское противостояние «Гента» и «Генка».
«Андерлехту», выбившему из розыгрыша «Зенит», достался АПОЭЛ. Матчи состоятся 9 и 16 марта.
«Лион» – «Рома»
«Шальке-04» – «Боруссия» М
«Гент» – «Генк»
АПОЭЛ – «Андерлехт»
«Олимпиакос» – «Бешикташ»
«Копенгаген» – «Аякс»