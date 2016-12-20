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    Бартомеу считает, что Месси должен каждый год получать «Золотой мяч»

    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу заявил, что лидер каталонцев Лионель Месси должен каждый год получать «Золотой мяч». По словам функционера, аргентинец является лучшим футболистом в истории футбола.

    «Золотой мяч» каждый год должен доставаться Месси. Это самый лучший игрок в истории футбола. Когда он закончит карьеру, его достижения останутся на долгие годы. Конечно, есть и другие хорошие игроки. Но Месси – лучший. В этом нет сомнений», – передает слова Бартомеу AFP.

    Напомним, в этом году «Золотой мяч» достался нападающему «Реала» Криштиану Роналду.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.12.2016 23:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +248

      KingRey21 21 декабря 2016, 18:58

      Ему итак 2 мяча подарили просто так!

      0
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      Рейтинг: +50

      ANTITERROR 21 декабря 2016, 05:24

      Бартомеу иди проспись...

      2
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