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    Румменигге доволен новым контрактом с Левандовски

    Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге счастлив, что клуб смог договориться с нападающим Робертом Левандовски о продлении контракта.

    «Я счастлив, что «Бавария» продлила контракт с Левандовски. Этот футболист является одним из самых сильных центральных нападающих в мире. Мы смогли добиться того, чтобы Роберт продолжал играть в нашем клубе еще долгие годы», – заявил Румменигге после подписания всех необходимых бумаг.

    Напомним, что новый контракт рассчитан до середины 2021 года.

    Источник: ФК «Бавария»

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    14.12.2016 08:14
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