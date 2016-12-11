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    С «Челси» могут снять очки за конфликт в матче с «Манчестер Сити»

    С «Челси» могут снять очки за конфликт, произошедший в матче 14-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (3:1).

    Напомним, что в ходе стычки полузащитник «горожан» Фернандиньо схватил хавбека синих Сеска Фабрегаса за горло. Оба игрока были удалены с поля, а потом и дисквалифицированы.

    В FA открыли дисциплинарные дела в отношении каждого из клубов за недопустимое поведение игроков. Интересно, что «Челси» уже были оштрафованы четыре раза за нарушение правил FA по поведению игроков в течение последних 19 месяцев, а значит с команды могут снять баллы в турнирной таблице АПЛ.

    Источник: Mirror.co.uk

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    11.12.2016 09:29
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +274

      Berikosha 11 декабря 2016, 16:41

      сеска надо оштрафовать

      0
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      Рейтинг: +274

      Berikosha 11 декабря 2016, 16:40

      очки нельзя снимать

      0
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      Рейтинг: +631

      Xiko 11 декабря 2016, 12:32

      Челси то тут причем? они наоборот не шли на конфликт, мда...

      -1
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      Рейтинг: -161

      narkozanos > Xiko 11 декабря 2016, 12:53

      Ты чё Вуася,ты видос вообще видел?где Фабрегас как тёлка.из под тешка дал пощёчину Фернандиньё пока судьи в другую сторону смотрели,а после этого он уже схватил за горло его и Фабрегас типа показывал как на него типа напал с нехуя Фернандиньё

      -3
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      Рейтинг: +631

      Xiko > narkozanos 11 декабря 2016, 15:15

      васькать будешь у себя на районе, разговаривай нормально

      -1
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      Рейтинг: -161

      narkozanos > Xiko 11 декабря 2016, 19:59

      Конь хлебни водицы

      -1
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      Рейтинг: +631

      Xiko > narkozanos 12 декабря 2016, 01:34

      Понятненько,ты из этих...аутистов фанатов, так их называют, точно

      -1
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      Рейтинг: -161

      narkozanos > Xiko 12 декабря 2016, 13:38

      А ты из конюшни кузьмичей что ли,ровно пастись не дают ?

      -1
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      ...
      Рейтинг: +631

      Xiko > narkozanos 12 декабря 2016, 18:04

      Из-за таких как ты и страдает нынешний футбол. И не задавай никаких вопросов, мозгов не хватит на разгадку.

      -1
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      Рейтинг: -161

      narkozanos > Xiko 12 декабря 2016, 20:16

      Причём тут загадки,когда я тебе вопрос задаю труха,не зря конюшня хромая стала,с такими любителями

      -1
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      Рейтинг: +631

      Xiko > narkozanos 13 декабря 2016, 10:59

      Такие вопросы задавай аутистам-фанатам. Ну, ты примерно таким, как ты. Нормальные болельщики так не выражаются, я думаю тут и закончим наш бесполезный диалог. С тобой о футболе нет смысла говорить.

      -1
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      Рейтинг: -161

      narkozanos > Xiko 13 декабря 2016, 13:34

      Да не шлюпка,просто с тобой о мужских делах не поговорить,с тобой надо нежнее вафлить палку на двоих похода,во ты уморил

      0
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      Рейтинг: +169

      TY13R 11 декабря 2016, 12:24

      доигрались...

      0
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      Рейтинг: +259

      Serhio1010 11 декабря 2016, 12:21

      Бред

      2
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 11 декабря 2016, 11:22

      Никто! Никогда!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 11 декабря 2016, 10:54

      Ну да,надо же как то остановит Конте...Практически не меняя прошлогодный состав,Челси рвёт всех подряд! И показывает футбол высшего пилотажа... Хорошо еще,что Конте не дает повода,чтобы его дисквалифицировали

      3
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 11 декабря 2016, 10:47

      Плохо.

      1
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 11 декабря 2016, 10:21

      С МС тогда тоже надо очки снимать

      1
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      Рейтинг: -161

      narkozanos > Lexa_Lexa 11 декабря 2016, 12:57

      У МС нету предупреждений до этого,как 4 у Челси уже было

      -2
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 11 декабря 2016, 10:14

      Беспредел!!!

      1
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