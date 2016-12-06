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    В конце января в Москве состоится всероссийское совещание судей

    Департамент судейства и инспектирования РФС в конце января намерен провести в Москве всероссийское совещание судей, сообщил руководитель ДСИ Андрей Будогосский.

    «Мы планируем 28 января провести в Москве всероссийское совещание судей. Такие мероприятия не проводились 28 лет. Отрадно, что Виталий Мутко активно поддержал эту идею. Мы определим, где находимся, на каком этапе и куда нам двигаться. Приехать должны около 250-ти человек из всех регионов. У нас есть полная поддержка Мутко и РФС. Постучу по дереву: сейчас нет проблем, которые не решались бы. Все происходит очень оперативно, конструктивно.

    У нас будет большой сбор в Турции с 7 по 21 февраля. Параллельно у нас пройдет сбор судей ФНЛ на Кипре. Мы планируем выпустить специальные материалы, на которых будут даны разъяснения по наиболее проблемным игровым моментам. Знаю, что ряд наших клубов в это время также проведет сборы в Турции. Мы будем устраивать для них занятия, объяснять что-то.

    Это нормальная схема взаимодействия. Порой приходит человек в команду, общается, и для многих открываются новые горизонты. Есть ситуации, которые важно разъяснить», – сказал Будогосский.

    Источник: Р-Спорт

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    06.12.2016 13:47
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +134

      илья 009 6 декабря 2016, 22:07

      Деньги будут делить за первую половину сезона.))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2697

      АЛЕКС 58 6 декабря 2016, 20:05

      Ключевое слово"где находимся" !!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2635

      yorgenbarenz 6 декабря 2016, 16:13

      Турция,Кипр....А на пляжах Индигирки не хотите в скором времени на сходняк попасть? В стране кризис, а им западло в Москве перетереть ?250 паразитов съедутся! А главные решения будут приняты до их приезда,как у нас водится!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 6 декабря 2016, 15:55

      Видимо новые расценки на "сливы" игр обсуждать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 6 декабря 2016, 15:21

      Ключевое здесь, "Мы проведем сбор в Турции и параллельно в Кипре". Хорошо,что Мутко одобряет.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 декабря 2016, 14:46

      А.Лудогосский: "...сейчас нет проблем, которые не решались бы. Всё происходит
      оперативно, конструктивно". Мероприятие как всероссийское совещание судей
      не проводилось 28 лет. А почему в Турции, а не в России? Может быть просто
      отдохнуть судьям, покупаться, попить водочки, девочки, а то всё свисток во рту.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > vladimir-7 6 декабря 2016, 14:51

      Кстати в Чечне тепло, одна проблема , бухло не продают и с девочками напряг.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > kykyi 6 декабря 2016, 14:56

      Да, там Рамзан не даст разгуляться, он их научит Родину
      любить.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > 6 декабря 2016, 15:00

      А. Лудогосский: ...постучу по дереву, это что по голове Мудко?

      2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > vladimir-7 6 декабря 2016, 15:00

      Ну да, недавно И.О. председателя верховного суда, прямо в кабинете, морду набили. Там быстро научат, как судить надо.

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > vladimir-7 6 декабря 2016, 16:58

      Помню он со своим папой в 90-ых уже учил (((
      13000 научили и 24000 раненых.

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 6 декабря 2016, 14:28

      28 лет ставки не повышали, а инфляция свирепствует. Пойдут по командам, которые тоже на сборах, "...проведут занятия, объяснят что то". Что объяснят, догадайтесь сами.

      2
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      Рейтинг: +174

      63_Camapa_63 6 декабря 2016, 13:54

      Зашибись отдохнут за нас счет в Турции и на Кипре.
      А как были дном так и останутся дном и будут свистеть кто больше денег даст
      Выгнать всех в шахту чтоб почуствовали как на кусок хлеба заробатывать

      1
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