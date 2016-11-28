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    Бубнов: «Краснодар» забил второй гол «Зениту» из офсайда. Почему судья не поднял флажок – загадка»

    Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился наблюдениями от матча 15-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Зенитом» (2:1). По его мнению, петербургскому клубу будет тяжело догнать лидера РФПЛ «Спартак», который ушел в отрыв на шесть очков.

    «Вот ради таких концовок, какая случилась в матче «Краснодара» и «Зенита», и хочется любить футбол, ходить на него, испытывать эмоции. Если говорить начистоту, хозяевам очень сильно повезло, но свой фарт они заслужили. Не знаю, почему, но уже вторую игру подряд им везет. Сначала в провальной игре с «Зальцбургом» вытащили ничью и путевку в плей-офф, а теперь обыграли «Зенит» и вышли на третье место. Возможно, фортуну за уши притянули желанием играть в атакующий футбол. Нельзя не сказать, что второй гол забивался из офсайда. Почему судья не поднял флажок — загадка, хотя все прекрасно видел. Даже Измайлов сначала не поверил, что можно брать мяч и подавать с фланга. То, что сотворил Окриашвили, — редчайшая красота, особенно для российского чемпионата. Грузин и армян всегда отличали техника и нестандартное принятие решений — не каждый бы игрок на его месте решил пробить таким образом.

    Думаю, многие обратили внимание на сцену по окончании первого тайма, когда Мирча Луческу предъявлял претензии Кокорину, а тот отмахнулся от него. Предполагаю, это связано с тем, что Саша плохо отрабатывал при потере мяча, не вступал в отбор. Он привык в «Динамо» и сборной играть на чистых мячах, давать себе передышку. А здесь нужно носиться, пахать. А у него не получается. А Луческу имеет право пихать, он и не таких кокориных видал на своем веку. Конфликт ли это? Не думаю. Иначе в перерыве нападающего заменили бы. Но какое-то продолжение история может получить.

    Отрыв «Спартака» от «Зенита» достиг шести очков. Это еще не пропасть, но близко к тому. Питер теперь и «Краснодар» поджимает, и вопрос теперь — не как догнать «Спартак», а как сохранить место в зоне Лиги чемпионов. А ЦСКА отстал серьезно, это факт. О первых двух строчках можно забыть. На данный момент даю «Спартаку» 60–65% на чемпионство. И не исключаю, что за оставшиеся два тура отрыв от второго места может увеличиться», – заявил Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    28.11.2016 01:55
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    Комментарии42
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 28 ноября 2016, 16:37

      Проиграли по делу!!!!И дело не в том, что было вне игры и и можно говорить и разбирать эпизоды с нарушениями(считаю Газинскому тоже не надо лезть обниматься)сейчас не об этом.К судейству всегда при таких обстоятельствах будет вопросы.А дело в том что не может так играть команда забивая гол,так распущенно играть в обороне.Что делает Кришито в центре?Почему оставляют Дзюбу и выпускает мистер второго напа?Когда остаётся 9 минут до окончания?
      Быков с победой и с фартом!!!Молодцы за вас болею после Зенита.

      -1
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      Рейтинг: +11

      Борис 1949 28 ноября 2016, 15:00

      Насчет очевидного офсайда Саша сильно загнул. Если и был, то, мягко говоря, совсем не очевидный. А вот, например, фол Гарсии на Газинском - действительно очевиден был для Николаева, который находился в идеальной позиции.

      1
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      Рейтинг: +88

      hans6978T 28 ноября 2016, 13:37

      Всё будет, надо просто подождать.

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 28 ноября 2016, 11:42

      В обоих голах во многом виноват наш доблестный Лодыгин. В первом случае не крикнул, во втором - стоя любовался ударом

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > APchelov 28 ноября 2016, 13:28

      Что он должен был кричать? Защитник выбивает мяч в сторону от ворот - промахивается - удар,гол.При чём здесь вратарь?А во втором виноват только в том что выбил не в сторону,а не любовался-попробуй вернись на 20 метров спиной,да ещё в нужный угол.

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 28 ноября 2016, 10:48

      Специально просмотрел повторы на счёт вне игры - вообще не факт(нет нормального повтора)Гол Окриашвили это отдельный эпизод.Измайлов смотрел куда подавать - Бубнов лжёт.

      0
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      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 28 ноября 2016, 10:46

      А НЕ СТРАННО ЧТО СУДЬЯ ЯКОБЫ НЕ ВИДЕЛ КОГДА БИЛИ ЛОКТЕМ В ШТРАФНОЙ ГАЗИНСКОКО? КОГДА СБИЛИ СМОЛОВА ПРИ ВЫХОДЕ ОДИН НА ОДИН С ВРАТАРЕМ? КОГДА ЗАВАЛИЛИ В ШТРАФНОЙ ГРАНКВИСТА? СКАЗАЛ А ГОВОРИ Б ДРУЖИЩЕ!

      2
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      Рейтинг: +628

      kanav67 > Krasnodar 123 28 ноября 2016, 10:59

      Судья прекрасно видел умышленный фол Гарсии против Газинского, но удалять и ставить пенальти не решился, т.к. с Газпромом решил не связываться - себе дороже. А Гарсия именно так (подло и жестоко) играет уже давно.

      4
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      Рейтинг: +11358

      alp > kanav67 28 ноября 2016, 11:47

      ага. и поэтому добавил к игре 5 минут, чтобы Зенит стоя в своей штрафной, забил Краснодару второй гол ))) ты сейчас сказал не подумав ;-)

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > kanav67 28 ноября 2016, 13:35

      Я смотрел матч -Гарсия был недоволен после момента что ему на спину кто-то залез(Газинского он вообще не видел) это не умышленно,другое дело что все привыкли локтями играть- за это кдк должно штрафовать(и в клубе тоже)

      0
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      Рейтинг: +11358

      alp 28 ноября 2016, 10:26

      Зенит должен был проиграть вчера, чтобы завтра начать выигрывать. ну и гол конечно забили шедевральный.. и пох, что из офсайда

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 28 ноября 2016, 10:05

      Какая загадка. Всеобщая одержимость лидерством Спартака.

      -2
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      Рейтинг: +97

      serzhio1 28 ноября 2016, 09:57

      Да уж, за этот сезон Зенит доказал две вещи:
      1. 0:3 за 15 минут до конца - это не поражение
      2. 1:0 на 91-й минуте - это не победа и даже не ничья))

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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 28 ноября 2016, 09:33

      Не надо было концентрацию терять на последних минутах..

      2
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      Рейтинг: +592

      spaike > Zenit-84 28 ноября 2016, 09:41

      Согласен, это главная причина поражения, а не незафиксированный оффсайд.

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