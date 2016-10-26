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    Рэшфорд и Ихеначо выйдут в дерби Манчестера в Кубке английской лиги с первых минут

    Стали известны составы «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», в которых команды начнут матч 1/8 финала Кубка английской лиги.

    «Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Валенсия, Блинд, Рохо, Шоу, Кэррик, Эррера, Погба, Мата, Рэшфорд, Ибрагимович.

    Запасные: Ромеро, Дармиан, Феллаини, Шнейдерлин, Лингард, Янг, Депай.

    «Манчестер Сити»: Кабальеро, Маффео, Отаменди, Компани, Клиши, Фернандо, Гарсия, Навас, Сане, Нолито, Ихеначо.

    Запасные: Ганн, Коларов, Фернандиньо, Гюндоган, Адарабийо, Стерлинг, Агуэро.

    Матч «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» состоится на «Олд Траффорд» сегодня, начало – в 22:00 по московскому времени.

    Источник: Twitter

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    26.10.2016 21:15
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1381

      marslond 26 октября 2016, 22:19

      По составу у МЮ больше шансов

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12

      TIGRAN456 26 октября 2016, 21:30

      где микки?

      0
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