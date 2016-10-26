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    Моуринью считает, что из Погба получится феноменальный центральный защитник

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мыслями о полузащитнике своей команды Поле Погба. По мнению специалиста, француз прекрасно смотрелся бы на позиции центрального защитника.

    «Он может сыграть на стольких позициях. Но проблема не в позиции на поле и не в тактике. Трудность в том, что любому, кто перебрался из чемпионата с другими стилем игры, нужно время, чтобы вернуться к своему уровню, особенно сложно это сделать полузащитникам. Тяжело играть и адаптироваться в новой реальности, но он феноменальный игрок, у него невероятный потенциал. У Погба впереди годы, чтобы добиться прогресса в игре, так что надежды и инвестиции клуба связаны с этим – это суперфутболист на следующие семь-восемь лет.

    Он становится лучше на каждом уровне. Этого мы и ждем. Мы не ждем, что Поль на следующий день после своего приезда будет показывать невероятный футбол. Мы верим в него и стараемся оказать необходимое доверие. Погба – очень уверенный в себе парень. Так что мы хорошо справляемся с критикой. Он знает, кто такие критики.

    Он топ-футболист. Думаю, он может стать феноменальным центральным защитником – с его пасом, игрой в воздухе, с такой ловкостью при его габаритах, с умением играть в обороне и выходить с мячом из защиты», – сказал португальский наставник.

    Источник: Skysports

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    26.10.2016 13:19
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1640

      Psih86 26 октября 2016, 18:13

      А мне кажется он скоро станет новым Баллотели!!!Что то я пропустил момент когда Погба топом стал,обычный средненький игрок,а понтов и пиара полные штаны!!!

      0
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      Рейтинг: +31

      JUVIO > Psih86 26 октября 2016, 23:30

      значит не видел игр юве

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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 26 октября 2016, 17:47

      Жозе совсем поплыл.

      0
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 26 октября 2016, 17:42

      Трудность в том, что любому, кто перебрался из чемпионата с другими стилем игры, нужно время, чтобы вернуться к своему уровню,
      Ну он дурак-нет!? К какому уровню Погба должен вернуться если он играл на высочайшем уровне как раз в другом чемпионате!

      -1
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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > Juve1897 27 октября 2016, 08:25

      К тому, который был в Юве. Очевидно же

      0
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      Рейтинг: +527

      трениришко 26 октября 2016, 16:58

      А из Руни вратарь

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 26 октября 2016, 16:19

      Всё верно сказал, надо Погбиньо дать время... А по поводу защитника, так не будьте асталопами, видно же что сказал, чтобы его поддержать, что типо может сыграть даже там и будет круто смотреться...

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 26 октября 2016, 15:25

      Защитник? Баий травмировался, вот и запел Маур, у него точно истерика.

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 26 октября 2016, 14:53

      В одном он прав: потенциал Погба огромен, и он может сыграть на разных позициях. Удобнее же всего ему было играть в "Юве" в полузащите слева... И играть он мог как повыше, так и пониже... Впрочем, из Погба может получиться универсал. Пока он молод, всё возможно.

      0
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 26 октября 2016, 13:46

      Ну тогда надо вернуть Швайни в основу и поставить в ворота, а де Хеа в опорную зону или в нападение! А чего, гулять так гулять!

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      Рейтинг: +2509

      panmon 26 октября 2016, 13:37

      Так оказывается вы защитника прикупили! А он то и не знает! То то вы пропускаете так много если защитник все в центре поля бегает!

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