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    «Челси» и Nike заключили 15-летний контракт на 900 миллионов фунтов

    «Челси» объявил о достижении договоренности с техническим спонсором. Им станет компания Nike. Сотрудничество начнется со следующего сезона. Сейчас технический спонсор «Челси» – Adidas.

    «Это невероятная сделка для клуба. Как «Челси», так и Nike известны всему миру своим стремлением к совершенству и инновациям. Мы с нетерпением ждем совместной работы и убеждены, что это будет успешное сотрудничество. Верим, что Nike поддержит наш рост на новых рынках. Также партнер поможет удержать место среди мировой элиты футбольных клубов», – заявила директор «Челси» Марина Грановская.

    По мнению журналиста Эда Ааронса, контракт рассчитан на 15 лет. За год «Челси» будет получать 60 миллионов фунтов стерлингов. Это означает, что контракт рассчитан в общей сложности на 900 миллионов. Соглашение с Nike стало крупнейшей коммерческой сделкой в истории «Челси».

    Источник: ФК «Челси»

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    13.10.2016 18:22
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +100

      mixon73 15 октября 2016, 21:29

      Интересное соглашение. Учитывая срок

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7947

      FanatSerj 14 октября 2016, 14:33

      директор «Челси» Марина Грановская
      - хмммм баба за рулем клуба... и никто не кричит,
      "БАБА НА КОРАБЛЕ ЭТО к НЕСЧАСТЬЮ" или
      "Уберите Самородскую с Локомотива" ))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4276

      mutabor0992 14 октября 2016, 02:29

      Ну да М.Ю. с Найка на Адик соскочил,а Челси в обратном направлении проследовал...Круговорот бабла в природе.

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 13 октября 2016, 21:51

      Вполне неплохо, но! Спустя 10 лет эти 60 лямов фунтов могут быть сущими копейками по тамошним ценам и затратам...

      1
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      Рейтинг: +331

      NapaS 13 октября 2016, 21:46

      Мастерское соглашение! Как бы нам научиться так спонсоров подписывать!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 13 октября 2016, 19:52

      Ничего удивительного-деньги к деньгам...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      Roman Khabarov 13 октября 2016, 19:12

      красаво)

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      Рейтинг: +1381

      marslond 13 октября 2016, 19:03

      Неплохо.

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 октября 2016, 18:44

      Эка, Абрамович крутанул, ага.

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      Рейтинг: +2269

      dyema 13 октября 2016, 18:44

      НАШИМ ПОУЧИТСЯ-БЫ ТАКИХ СПОНСОРОВ ПОДПИСЫВАТЬ,ГЛЯДИШЬ И БЮДЖЕТЫ ОБЛАСТЕЙ И ГОРОДОВ НЕ СТРАДАЛИ!!!

      -1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > dyema 13 октября 2016, 19:18

      Для этого надо "стремиться к совершенству и инновациям". В нашей системе, это невозможно.

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