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    Бускетс: «Хотел бы завершить карьеру в «Барселоне»

    Хавбек «Барселоны» Серхио Бускетс заявил, что хотел бы играть за каталонский клуб до завершения карьеры. Такое заявление футболист сделал после подписания нового контракта с клубом, которое рассчитано до 2021 года.

    «Я в восторге от того, что могу быть частью клуба всей моей жизни. Надеюсь, что за время действия нового контракта мы сможем добиться еще больших успехов, как это было прежде. «Барселона» — это лучшая команда в мире. Я признателен, что клуб доверяет мне, но это также накладывает определенную ответственность. Я бы хотел завершить карьеру в «Барселоне», — сказал Бускетс.

    Источник: ФК «Барселона»

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    23.09.2016 07:36
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