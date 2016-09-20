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    Селюк: «Даже мой дед выиграл бы Бундеслигу с «Баварией», не говоря уже о Гвардиоле»

    Агент полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре Дмитрий Селюк не считает успехи «Барселоны» и «Баварии» заслугой нынешнего главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы. По его мнению, в каталонском клубе испанскому специалисту повезло с таким игроком, как Лионель Месси, а Бундеслигу с мюнхенцами мог бы выиграть даже его дед.

    «Хосеп добился успеха в «Барселоне» и «Баварии», но взгляните на этот успех: Он принял коллектив, который был выстроен Франком Райкардом, кроме того, ему повезло с Лионелем Месси. Именно аргентинец делал «Барсу», а не Хосеп. Луис Энрике доказал, что успех сине-гранатовых не принадлежит Гвардиоле.

    То же самое было в Мюнхене. «Бавария» выиграла требл перед приходом Гвардиолы. У нее уже была отличная команда на поле и организация за его пределами. Он не мог потерпеть неудачу, даже мой дед смог бы выиграть Бундеслигу с этой командой. Анчелотти также будет поддерживать «Баварию» в топе. Но при этом, я думаю, он сможет победить в Лиге чемпионов. Своим уходом из «Баварии» Гвардиола осчастливил множество людей. В Мюнхене он не был популярен», – сказал Селюк.

    Источник: Mirror.co.uk

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    20.09.2016 22:19
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +393

      Егор Велунов 22 сентября 2016, 19:56

      Бедный дед Селюка. деда проглядели скауты Европы. пропал выдающийся тренер. Даже лично Селюку не предложит никто и команды третьего дивизиона Германии или Англии...:) У агента крыша поехала, видимо плохи его дела...

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      Рейтинг: +997

      egrrr 22 сентября 2016, 08:10

      Зависть плохое чувство. А сколько гвардиолу ругали когда он не брал в состав барсы рональдиньо и делал ставку на месси...???

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      Рейтинг: +1289

      каа 21 сентября 2016, 11:14

      Гвардиолла - Великий игрок и очень приличного уровня тренер...И если он не рассчитывает на какого то игрока, то это его право как тренера ... А агенту Селюку не следовало бы завышать интерес к себе принижая заслуги другого...Хотя и его можно понять ..терять столько халявных денег...?! (((

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      Рейтинг: +129

      Пикап96 20 сентября 2016, 23:28

      Прав полностью на 100%. В Барсе времен Пепа блистали Хави, Иньеста и Месси. С такими игроками даже тренер российской женской сборной по гандболу выйграл бы ЛЧ. Бавария под его руководством ничего значимого не выиграла. Тоже самое будет и с Ман Сити;) Помяните мое слово) От силы кубок и может быть чемпионат, но с большооооой натяжкой)

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Пикап96 21 сентября 2016, 08:04

      Только тренер российской женской сборной по гандболу выиграл Олимпиаду.)))

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      Рейтинг: +536

      dolf666 > Black Giz 21 сентября 2016, 12:40

      :D

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      Рейтинг: +129

      Пикап96 > Black Giz 24 сентября 2016, 17:34

      Ну это сарказм был;)

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 20 сентября 2016, 23:14

      Селюк и Червиченко часом не родственники?

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      Рейтинг: +8

      Молчуновский 20 сентября 2016, 23:03

      Дед Селюка в гробу перевернулся.

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      Рейтинг: +1521

      zarsm 20 сентября 2016, 22:38

      У Пепа хейтер появился :D

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      Рейтинг: -92

      Raxor 20 сентября 2016, 22:32

      ну так-то Селюк прав, но и пепка не физрук, с его приходом игроки становятся лучше, индивидуально. Ну, а в плане игры многие топ тренеры уже читают его тактики и поэтому он не может воссоздать команду похожую на барсу его времен. Думаю он улучшит игру Сити, но сити не будет в одной строке баварией, барсой или реалом

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