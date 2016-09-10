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    «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в центральном матче 4-го тура АПЛ

    В центральном матче 4-го тура английской Премьер-лиги в очном противостоянии сойдутся «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Отметим, что оба коллектива набрали по девять очков по итогам сыгранных трех туров.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 14:30. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.09.2016 14:55
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 10 сентября 2016, 16:30

      половина первого тайма МЮ защищался нет нападающей все на защити. моура в шоке.во втором тайме как то изменился ход игры.но сити молодцы

      0
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 10 сентября 2016, 15:09

      Ненавижу Юнайтед и клоуна Моура........только поражения им на весь чемпионат..........

      -2
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      Рейтинг: +47

      89388900185 10 сентября 2016, 12:52

      Моур... удачи

      0
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      Рейтинг: -242

      kauk 10 сентября 2016, 12:32

      конец сити

      1
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      Рейтинг: +49

      melnicn 10 сентября 2016, 11:32

      1-1 da

      0
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      Рейтинг: +2

      Иван872 10 сентября 2016, 11:16

      ничья

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 10 сентября 2016, 10:07

      Я тоже за МЮ

      1
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      Рейтинг: +279

      TERIA-76 10 сентября 2016, 09:55

      Поставил на МЮ)))

      2
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