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    Кейн: «В этом году «Тоттенхэм» стал сильнее»

    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн заверил, что его команда добилась прогресса по сравнению с прошлым сезоном. Напомним, что в предыдущем розыгрыше АПЛ «шпоры» заняли третье место.

    «Я думаю, что в этом году наша команда стала сильнее. Мы приобрели несколько игроков, которые хорошо влились в команду.

    Теперь мы готовы. «Тоттенхэму» предстоит сыграть много игр, в том числе и в Лиге чемпионов против очень сильных соперников. Но мы чувствуем, что готовы двигаться вперед», – отметил Кейн.

    Источник: Skysports

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    08.09.2016 14:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1636

      Psih86 8 сентября 2016, 15:49

      В этом году Вы можете и в топ-4 не попасть,так что получайте удовольствие от ЛЧ!!!!!

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