Каррагер: «Желаю Баллотелли удачи в выигрыше «Золотого мяча» в «Ницце»

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Экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер ответил на высказывание нападающего «Ниццы» Марио Балотелли, который ранее назвал англичанина «хейтером».
«Желаю Балотелли удаче в выигрыше «Золотого мяча» в «Ницце», – написал Каррагер в своем Twitter.
Напомним, летом Балотелли заявил, что еще не раскрыл свой потенциал и может выиграть «Золотой мяч».