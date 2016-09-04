Каррагер: «Желаю Баллотелли удачи в выигрыше «Золотого мяча» в «Ницце»

Экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер ответил на высказывание нападающего «Ниццы» Марио Балотелли, который ранее назвал англичанина «хейтером».

«Желаю Балотелли удаче в выигрыше «Золотого мяча» в «Ницце», – написал Каррагер в своем Twitter.

Напомним, летом Балотелли заявил, что еще не раскрыл свой потенциал и может выиграть «Золотой мяч».