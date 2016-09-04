Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Каррагер: «Желаю Баллотелли удачи в выигрыше «Золотого мяча» в «Ницце»

    Экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер ответил на высказывание нападающего «Ниццы» Марио Балотелли, который ранее назвал англичанина «хейтером».

    «Желаю Балотелли удаче в выигрыше «Золотого мяча» в «Ницце», – написал Каррагер в своем Twitter.

    Напомним, летом Балотелли заявил, что еще не раскрыл свой потенциал и может выиграть «Золотой мяч».

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.09.2016 22:58
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      fdg436h 5 сентября 2016, 01:26

      Кyрение yбивает! Пo стaтистике тpеть pоссиян стpадают пoследствиями куpения, c помoщью этoго наpодного cредства вы зaставите сeбя жить дoльше и здоpовeе! Нe тeряй вpемени - http://vkk.me/dnosov

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +83

      Сахалинец за Зенит 5 сентября 2016, 00:21

      С таким потенциалом рфпл не выграть даже

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11