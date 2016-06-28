Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    В «Челси» готовы начать переговоры о покупке Мораты

    Руководство «Челси» обратило внимание на форварда «Реала» Альваро Морату. Он в ходит в приоритетные трансферные цели клуба на ближайшее окно. В ближайшее время стороны вступят в переговоры. На данный момент никаких подробностей сделки не сообщается.

    23-летний нападающий провел два последних сезона в «Ювентусе», но в июне вернулся в «Реал», так как мадридский клуб воспользовался правом выкупа футболиста, прописанным в контракте игрока. В прошедшем сезоне Мората провел в составе туринского клуба 47 матчей, в которых забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 25 миллионов евро.

    Примите участие в Конкурсе прогнозов и выиграйте один из 100 призов

    Источник: Mirror.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.06.2016 11:05
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 28 июня 2016, 12:53

      Он вообще не нужен...

      Нужен дерзкий пробивной форвард...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ > DeStar 28 июня 2016, 16:42

      Да, именно... только подлость мне его не по душе...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11