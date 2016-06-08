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    «Боруссия» Д намерена получить за Обамеянга 75 миллионов

    Стали известны подробности переговоров между «Манчестер Сити» и дортмундской «Боруссией» о трансфере нападающего немецкого клуба Пьера-Эмерика Обамеянга.

    Сообщается, что дортмундцы хотят получить за своего футболиста 75 миллионов евро, а «Манчестер Сити» удалось опередить в борьбе за футболиста конкурентов – «Манчестер Юнайтед» и «Реал».

    Transfermarkt оценивает Обамеянга в 45 миллионов. В минувшем сезоне футболист провел за свой клуб 49 матчей, отметившись 39 голами и 12 результативными передачами.

    Источник: Goal.com

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    08.06.2016 01:03
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2719

      BlackMurder 8 июня 2016, 07:15

      Шмелям давно пора включить голову, а то либо свободные агенты, либо за копейки уходят)

      1
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      Рейтинг: +28

      Friedrich Zimmerman > BlackMurder 8 июня 2016, 22:00

      просто в команде продажные шкуры

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