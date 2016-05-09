Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Покеттино: «Мне абсолютно безразличен «Арсенал»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино признался, что он очень опечален тем фактом, что его команда не смогла до конца бороться за чемпионство.

    «Мы очень разочарованы тем, что не смогли выиграть последний домашний матч в сезоне. Мы стараемся постоянно совершенствоваться, становиться лучше, сильнее.

    Мне абсолютно безразличен «Арсенал». Передо мной стоит конкретная цель – выиграть Премьер-Лигу, а «Арсенал» никаком образом меня не касается».

    Напомним, что в матче 37-го тура АПЛ «Тоттенхэм» потерпел домашнее поражение от «Саутгемптона» (1:2).

    Источник: ESPN

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.05.2016 11:03
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +421

      LMI 9 мая 2016, 12:53

      Я думаю, что ты не одинок в своих чувствах и эмоциях. Мне как гуннеру, и миллионам таких как я совершенно безразличен Тоттенхем и лично Покеттино. Так что я прекрасно понимаю тебя

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11