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    В «Вест Хэме» обещают повторить достижение «Лестера»

    Один из владельцев «Вест Хэма» Дэвид Голд пообещал, что в следующем сезоне его команда повторит достижение «Лестера».

    «Поздравляю «Лестер» с завоеванным вопреки прогнозам титулом. Отличная работа. В следующем году это сделает «Вест Хэм», – написал в твиттере Голд.

    Напомним, что в этом сезоне «Вест Хэм» установил клубный рекорд по набранным очкам. Кроме того, после 35 туров команда Билича идет на шестой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.

    Источник: Twitter

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    03.05.2016 07:08
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 3 мая 2016, 13:32

      Мордовия тоже мечтает повторить достижение Лестера..........

      0
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    • ...
      Рейтинг: +421

      LMI 3 мая 2016, 09:13

      Пятая точка не треснет?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +720

      Flydis 3 мая 2016, 08:27

      Молотобойцы еще математически могут попасть в ЛЧ. Это было бы, пожалуй, вторым сюрпризом в АПЛ сего сезона.

      0
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 3 мая 2016, 07:28

      Помечтать, конечно, можно.

      -1
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