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    Обамеянг мечтает поиграть в Испании

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг признался, что в будущем желает попробовать свои силы в испанской Примере.

    «Надеюсь, что буду выступать в топовых чемпионатах на протяжении всей своей карьеры. Мечтаю поиграть в Испании. У меня проживает там очень много близких и родных. Хотя сейчас я наслаждаюсь жизнью в Германии.

    Да, я также смотрю игры чемпионата Англии. Мне нравится, что в АПЛ у тебя есть возможность хорошо разбежаться во время матча, поскольку команды зачастую играют в открытый футбол, в результате чего на поле становится много пространства», – сказал форвард сборной Габона.

    Напомним, ранее Обамеянг рассказал, что с детства мечтает выступать за мадридский «Реал».

    Источник: A Bola

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    27.04.2016 12:43
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 27 апреля 2016, 16:38

      Решил Кристинку подсидеть???

      1
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > koli4ka 27 апреля 2016, 17:49

      Которую Кристину?))) Там полкоманды кристины

      1
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 27 апреля 2016, 14:44

      Зазвездился парнишка, грезит о суперклубах, забыв о том, что без Мхитаряна и Ройса он 0 !
      В барсе он не нужен, там гораздо лучше исполнители есть, а в других клубах ассистентов не так и много, поэтому скорее всего не заиграет больше нигде так же, как и сейчас

      -2
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      Рейтинг: +40

      Aiur 27 апреля 2016, 13:38

      В Мадрид его!

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 27 апреля 2016, 13:04

      Может он в Мальерку хотел, к Карпину

      0
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      Рейтинг: +29

      Gans333 27 апреля 2016, 12:52

      В реал его так и тянет

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