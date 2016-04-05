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    В Китае готовы отдать за Диего Косту 90 миллионов

    Нападающий «Челси» Диего Коста может продолжить свою карьеру в китайской Суперлиге. Как сообщает The Sunday Times, в услугах испанца заинтересованы два азиатских клуба, которые оба готовы предложить за трансфер форварда сумму размером в 90 миллионов евро. Отмечается, что если переход состоится, Коста станет самым дорогим приобретением в истории континента.

    Ранее в СМИ появлялась информация о том, что в ближайшее летнее трансферное окно испанский нападающий, вероятнее всего, покинет «Челси». В осуществлении перехода заинтересованы и клуб, и футболист. Наиболее очевидным вариантом продолжения карьеры Косты назывался мадридский «Атлетико».

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.04.2016 12:45
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +22

      alex-chelsea 5 апреля 2016, 18:17

      больше никто не даст

      0
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      Рейтинг: +43

      The_Red 5 апреля 2016, 16:04

      От такого трансфера "синие" только выиграют. Коста в Китае не затеряется - футбол там частенько очень грубый и богатый на фолы.

      0
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      Рейтинг: +100

      Костя из Барселоны 5 апреля 2016, 15:41

      Эти китайцы совсем уже охринели

      0
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      Рейтинг: +43

      The_Red > Костя из Барселоны 5 апреля 2016, 16:04

      Д ладно - дают заработок европейским клуба и футболистам.

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 5 апреля 2016, 14:20

      Отличная сделка для Челси

      3
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      Рейтинг: +16

      Oleg007 5 апреля 2016, 14:05

      1

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      Рейтинг: +22

      Alex5813 5 апреля 2016, 13:25

      пусть валит, за эти деньги можно погребняка взять)

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      Рейтинг: +1775

      VGreen 5 апреля 2016, 12:48

      "станет самым дорогим приобретением в истории континента"?
      так вроде в Евразии, в частности, в Европе были и подороже приобретения.

      0
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      Рейтинг: +183

      baslim10z > VGreen 5 апреля 2016, 14:56

      Евразия- материк. А Европа и Азия- континенты.

      -1
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      Рейтинг: +1775

      VGreen > baslim10z 5 апреля 2016, 15:27

      ))
      материк и континент это практически синонимы)
      Европа и Азия - это части света)
      еще можно привести в пример КХЛ (континентальная лига), где играют клубы из Европы и Азии, то есть со всего континента Евразия, если так понятнее))

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