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    Колосков: «Не припомню, чтобы раньше ВАДА проверяла наших футболистов»

    Экс-глава РФС Вячеслав Колосоков прокомментировал информацию о том, что Всемирное антидопинговое агентство проверит двух футболистов сборной России перед товарищеским матчем против Франции.

    «Для футбола это необычная история. Крайне редкое явление… В принципе, ВАДА имеет право проверить игроков когда угодно – до товарищеского матча, во время него или после. По их правилам, они могут тебя хоть с постели поднять.

    Видимо, пристальное внимание к спортсменам из России в последнее время сыграло свою роль в этой проверке. Но я, честно, не припомню, чтобы раньше ВАДА проверяла наших футболистов», – заявил Колосков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.03.2016 16:26
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 28 марта 2016, 19:55

      Почему никого у французов, это как то странно.

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 28 марта 2016, 18:37

      Когда-то надо и это попробовать. Вот и узнаем что и как

      0
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 28 марта 2016, 17:48

      Да ну-у, дядя, а как же положительная проба А у Березуцкого и Игнашевича? Забыл? Правда, Гинер подсуетился и проба Б "оказалась" чистой.

      0
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 28 марта 2016, 17:00

      Кругом одна политика. Даже в спорт лезут!

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