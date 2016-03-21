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    Венгер: «Мы должны вернуть фанатов своим отношением к футболу»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер ответил на призывы болельщиков покинуть занимаемую должность. Напомним, что во время матча 31-го тура чемпионата Англии против «Эвертона» (2:0) на гостевом секторе стадиона «Гудисон Парк» были замечены баннеры с текстом: «Время для изменений в «Арсенале», это не ФК «Арсен».

    «Критику из средств массовой информации просто принять. От наших фанатов – немного сложнее. Мы должны вернуть фанатов своим отношением к футболу, и убедиться, что они будут с нами до конца сезона», – сказал француз.

    Напомним, что по на текущий момент «канониры» идут на третьей строчке турнирной таблицы АПЛ, уступая лидерующему «Лестеру» 11 очков.

    Источник: Goal.com

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    21.03.2016 10:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +421

      LMI 21 марта 2016, 13:26

      Вот надо было этот и другие банеры вывешивать на каждую игру и оказывать постоянный прессинг на Венгера. Тогда может быть (скорее всего) и не слили бы такой замечательный год в унитаз

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      Рейтинг: +129

      Пикап96 > LMI 21 марта 2016, 14:10

      Каждый сезон Венгера прессуют! Каждый сезон говорят, что Арсенал команда 4 места, каждый сезон заранее говорят, что опять арсенал без стоящих трофеев, и? Постоянный прессинг Венгера)) Только что-то я не замечал плодов такого прессинга.
      P.S. И чем же замечателен этот год? Тем что МЮ, МанСити и Челси проводят дерьмовый сезон? При всем уважении к Арсеналу, я не видел ничего выдающегося в игре канониров. Замечательный сезон был 2003-2004. А тут даже при мертвых фаворитах чемпионство подарили Лестеру.

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