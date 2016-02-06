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    • Бундеслига. «Шальке-04» разгромил «Вольфсбург» и другие результаты

    Бундеслига. «Шальке-04» разгромил «Вольфсбург» и другие результаты

    В матче 20-го тура Бундеслиги «Шальке-04» одержал уверенную победу над «Вольфсбургом» 3:0.

    В других встречах вечера «Штутгарт» разобрался с «Айнтрахтом», «Майнц» оказался сильнее «Ганновера-96», «Ингольштадт» победил «Аугсбург», а дортмундская «Боруссия» поделила очки с «Гертой».

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 20-й тур

    Шальке-04 – Вольфсбург – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Хунтелаар, 24; 2:0 – Гайс, 35; 3:0 – Шепф, 87.

    Айнтрахт – Штутгарт – 2:4 (0:2)

    Голы: 0:1 – Гентнер, 27; 0:2 – Дидави, 45; 1:2 – Майер, 52; 1:3 – Нидермайер, 65; 1:4 – Костич, 75 (с пенальти); 2:4 – Хусти, 90.

    Удаления: Самбрано, 75 – Дидави, 67.

    Ганновер-96 – Майнц – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Самперио, 24.

    Герта – Боруссия Д – 0:0

    Ингольштадт – Аугсбург – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Стафилидис, 14; 1:1 – Матип, 59; 2:1 – Хартманн, 85 (с пенальти).

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.02.2016 19:22
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