Эррера: «МЮ» выиграет от прихода Гвардиолы в «Манчестер Сити»

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера выразил мнение, что его клубу может пойти на пользу приход Хосепа Гвардиолы на пост главного тренера "Манчестер Сити".

"Для нас я вижу в этом позитив. Нам будет лучше. Исторически "Сити" всегда был ниже "Юнайтед", и это давало им психологическое преимущество. С Пепом и многомиллионными тратами, думаю, на них будет больше давления. Фанаты ждут многого: победы в чемпионате с отрывом в десять очков, выхода в финал Лиги чемпионов… Пеп кажется феноменом. Мне всегда нравилось смотреть игры его команд, но в "Сити" ожидания будут очень большими", – сказал Эррера.