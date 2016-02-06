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    Эррера: «МЮ» выиграет от прихода Гвардиолы в «Манчестер Сити»

    Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера выразил мнение, что его клубу может пойти на пользу приход Хосепа Гвардиолы на пост главного тренера "Манчестер Сити".

    "Для нас я вижу в этом позитив. Нам будет лучше. Исторически "Сити" всегда был ниже "Юнайтед", и это давало им психологическое преимущество. С Пепом и многомиллионными тратами, думаю, на них будет больше давления. Фанаты ждут многого: победы в чемпионате с отрывом в десять очков, выхода в финал Лиги чемпионов… Пеп кажется феноменом. Мне всегда нравилось смотреть игры его команд, но в "Сити" ожидания будут очень большими", – сказал Эррера.

    Источник: Goal.com

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    06.02.2016 01:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      Weliyev! 6 февраля 2016, 16:15

      zaceme ander ty skazal cto maur ne plohoy.... teper vangal tebya skeyku posajet!!!

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