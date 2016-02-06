Эррера: «МЮ» выиграет от прихода Гвардиолы в «Манчестер Сити»

zaceme ander ty skazal cto maur ne plohoy.... teper vangal tebya skeyku posajet!!!
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера выразил мнение, что его клубу может пойти на пользу приход Хосепа Гвардиолы на пост главного тренера "Манчестер Сити".
"Для нас я вижу в этом позитив. Нам будет лучше. Исторически "Сити" всегда был ниже "Юнайтед", и это давало им психологическое преимущество. С Пепом и многомиллионными тратами, думаю, на них будет больше давления. Фанаты ждут многого: победы в чемпионате с отрывом в десять очков, выхода в финал Лиги чемпионов… Пеп кажется феноменом. Мне всегда нравилось смотреть игры его команд, но в "Сити" ожидания будут очень большими", – сказал Эррера.