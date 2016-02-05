Гвардиола: «Я, как женщина, могу делать несколько вещей одновременно»

Главный тренер "Баварии" Хосеп Гвардиола, который летом возглавит "Манчестер Сити", заявил, что может думать о двух клубах в одно и то же время.

"Я, как женщина: могу делать несколько вещей одновременно. Я могу контролировать обе ситуации. Но я не могу говорить о работе в "Манчестер Сити" каждую неделю. У меня впереди еще четыре месяца, и это не проблема для меня. Газетчики могут продолжать атаковать, а просто продолжу делать свою работу", – сказал Гвардиола.