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    Гвардиола: «Я, как женщина, могу делать несколько вещей одновременно»

    Главный тренер "Баварии" Хосеп Гвардиола, который летом возглавит "Манчестер Сити", заявил, что может думать о двух клубах в одно и то же время.

    "Я, как женщина: могу делать несколько вещей одновременно. Я могу контролировать обе ситуации. Но я не могу говорить о работе в "Манчестер Сити" каждую неделю. У меня впереди еще четыре месяца, и это не проблема для меня. Газетчики могут продолжать атаковать, а просто продолжу делать свою работу", – сказал Гвардиола.

    Источник: AS

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    05.02.2016 22:44
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 8 февраля 2016, 07:34

      Кто такой грамотный заменил двоеточие на запятую?
      Казнить нельзя помиловать..

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +806

      тигрик 6 февраля 2016, 15:00

      Гвардиола:"Я как женщина,могу!";)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +118

      Лыков 6 февраля 2016, 09:20

      Алькантара просто друг?

      0
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