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    Энрике: «Манчестер Сити» ждут великие времена»

    Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике прокомментировал приход Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити" по окончании нынешнего сезона.

    "Я очень счастлив видеть Пепа в "Манчестер Сити". Как футбольный болельщик и его друг я могу сказать, что он любит вызовы. Его новый клуб ждут великие времена. Сезоны "Манчестер Сити" под руководством Гвардиолы будут очень увлекательными. Посмотрим, сработают ли его стиль и философия в стране, которая к ним не привыкла. Но я уверен, что его ждет успех", – сказал Энрике.

    Источник: Goal.com

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    02.02.2016 22:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13

      Arsenal-2006 5 февраля 2016, 15:02

      красиво сука сказал

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