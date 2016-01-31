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    Хиддинк: «Когда Азар найдет свой ритм, он станет очень важен для «Челси»

    Главный тренер "Челси" Гус Хиддинк выразил надежду, что полузащитник синих Эден Азар вернется на былой уровень.

    "У него сначала была травма, потом он получил еще одну в матче с "Кристал Пэлас", и такие вещи дестабилизируют ситуацию. Надеюсь, он вернется на тот уровень, который был раньше, и мы сможем снова наслаждаться его талантом. Поэтому ему нужно много работать на тренировках и получать игровое время.

    Я очень надеюсь, что он снова будет на пике формы. Он еще молод, и для него, и для клуба могут настать прекрасные времена. Когда Азар найдет свой ритм в ближайшие недели, он станет очень важен для "Челси". Он важный игрок, отличный игрок, приятно видеть, что он снова тренируется", – отметил Хиддинк.

    Источник: ФК «Челси»

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    31.01.2016 16:06
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