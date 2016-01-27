«Ньюкасл» подтвердил трансфер Таунсенда

Полузащитник "Тоттенхэма" Эндрос Таунсенд официально перешел в "Ньюкасл".

Хавбек успешно прошел медицинское обследование и подписал с новым клубом контракт до лета 2021 года. Сумма трансфера составила 15,7 миллионов евро.

24-летний Таунсенд выступал за "Тоттенхэм" с 2008 года, провел за клуб 93 матча и забил 10 голов. Сдавался в аренду в "Йовил", "Лейтон Ориент", "Милтон Кейнес Донс", "Ипсвич", "Уотфорд", "Миллуолл", "Лидс", "Бирмингем" и "Куинз Парк Рейнджерс". За сборную Англии сыграл 10 матчей и забил 3 гола. Ориентировочная стоимость игрока составляет 8 миллионов евро.