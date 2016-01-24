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    «Реал» обратился к «Шальке» с предложением по Сане

    "Реал" намерен усилиться нападающим "Шальке" Лероем Сане.

    Сообщается, что мадридцы сделали немецкому клубу серьезное предложение относительно трансфера Сане, сумма отступных за которого составляет 39 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что игроком "Шальке" интересуются также "Барселона", "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Арсенал".

    В нынешнем сезоне Сане сыграл за свой клуб 24 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал пять результативных передач. Transfermarkt оценивает его стоимость в восемь миллионов евро.

    Источник: Marca

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    24.01.2016 01:16
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