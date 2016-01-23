Ван Гаал: «Каждая моя замена ослабляла оборону»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал поделился впечатлениями после матча 23-го утра АПЛ против «Саутгемптона» (0:1).

«У меня было чувство, что они могут забить только со стандарта. Наша защита при стандартах ослабла, потому что я поменял Феллаини и должен был заменить Дармиана. Каждая замена делала оборону слабее. Я хотел выиграть этот матч, поэтому поменял Джексона на Янузая. Пришлось рисковать, игра была жалкой. Ни мы, ни наши соперники не создавали моментов», – сказал ван Гаал.