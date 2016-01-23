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    Ван Гаал: «Каждая моя замена ослабляла оборону»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал поделился впечатлениями после матча 23-го утра АПЛ против «Саутгемптона» (0:1).

    «У меня было чувство, что они могут забить только со стандарта. Наша защита при стандартах ослабла, потому что я поменял Феллаини и должен был заменить Дармиана. Каждая замена делала оборону слабее. Я хотел выиграть этот матч, поэтому поменял Джексона на Янузая. Пришлось рисковать, игра была жалкой. Ни мы, ни наши соперники не создавали моментов», – сказал ван Гаал.

    Источник: BBC

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    23.01.2016 20:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +81

      palik 24 января 2016, 18:42

      Луи после каждого матча трепится о том что игра жалкая, он виноват, совершил ошибки и т.д и т.п. Тоесть говорит всю правду, но ни чего не делает для того что бы этого не происходило в дальнейшем...Короче просто водит за нос весь белый свет...

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 24 января 2016, 09:53

      только порадовались победе как опять двадцать пять (

      1
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    • ...
      Рейтинг: +333

      AndresLoko 23 января 2016, 21:03

      Это невозможно смотреть. МЮ тихий ужас. Луи подай в отставку.

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