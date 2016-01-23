«Манчестер Юнайтед» – «Саутгемптон». Онлайн-трансляция

Сегодня состоится матч 23-го тура английской Премьер-лиги, в котором "Манчестер Юнайтед" померяется силами с "Саутгемптоном". После минимальной победы над "Ливерпулем" "красные дьяволы" попытаются набрать три очка в домашнем матче со "святыми", которые выиграли последние два матча АПЛ с общим счетом 5:0.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" – "Саутгемптон". Начало в 18:00, не пропустите!