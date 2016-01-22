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    «Ливерпуль» решил оставить Аллена

    «Ливерпуль» отказался продавать полузащитника Джо Аллена в «Суонси». Напомним, что хавбек уже выступал за «лебедей» в период с 2007 по 2012 год.

    В Ливерпуле Аллен оказался четыре года назад и сыграл за «красных» более 70 матчей. Британец потерял место в основе «Ливерпуля» после прихода Юргена Клоппа. С момента назначения немецкого специалиста Аллен лишь раз появился в стартовом составе своей команды в рамках АПЛ.

    По версии источника, «красные» решили оставить футболиста для того, чтобы увеличить глубину состава.

    В нынешнем сезоне АПЛ Аллен сыграл в семи матчах, в которых отметился одним забитым мячом.

    Источник: BBC

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    22.01.2016 09:19
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