«Ливерпуль» решил оставить Аллена

«Ливерпуль» отказался продавать полузащитника Джо Аллена в «Суонси». Напомним, что хавбек уже выступал за «лебедей» в период с 2007 по 2012 год.

В Ливерпуле Аллен оказался четыре года назад и сыграл за «красных» более 70 матчей. Британец потерял место в основе «Ливерпуля» после прихода Юргена Клоппа. С момента назначения немецкого специалиста Аллен лишь раз появился в стартовом составе своей команды в рамках АПЛ.

По версии источника, «красные» решили оставить футболиста для того, чтобы увеличить глубину состава.

В нынешнем сезоне АПЛ Аллен сыграл в семи матчах, в которых отметился одним забитым мячом.