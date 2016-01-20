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    Думбия интересуются в Англии и Китае

    Сразу пять английских клубов проявляют интерес к ивуарийскому нападающему «Ромы« Сейду Думбия.

    Форвардом интересуются «Сандерленд«, «Кристал Пэлас«, «Норвич Сити«, «Лестер« и «Суонси Сити«. Также Думбия интересен китайскому клубу «Бейцзин Гуоань».

    Стоит отметить, что новый наставник «Ромы» Лучано Спаллетти не рассчитывает на Думбия, поэтому итальянский клуб готов его продать.

    Напомним, что первую половину сезона 28-летний Думбия провел на правах аренды в ЦСКА, сыграл за клуб 21 матч, забил 11 голов и отдал 6 голевых передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.01.2016 19:41
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    Комментарии (3)
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    Майор Дзагоев
    1453308765
    Грацио Спалетти! Давайте договоримся
    Ответить
    алекс88
    1453318166
    Слишком цену заломили,опять в аренду уйдет или на банке сгниет
    Ответить
    ologreds
    1694996381
    numo455359
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