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    Алина Нойштедтер: «Роман добровольно принял решение играть за сборную России»

    Алина Нойштедтер, мама полузащитника «Шальке-04» Романа Нойштедтера рассказала, что ее сын сам принял решение выступать за сборную России.

    – Почему ваш сын неожиданно для многих решил выступать за Россию?

    – Это его абсолютно добровольное решение. Его желание! Он в том возрасте, что если бы не хотел, то не делал. И в таком положении, что принудить его к этому невозможно. Невозможно!

    Ничего плохого в этом не вижу. Ему 27 лет. Взрослый молодой человек. Он решает так, как решает. Если ему этого хочется, если ему это нужно, я абсолютно не против.

    – В конце марта сборная России сыграет в Париже с Францией. Если Рома будет в команде...

    – Мне до Парижа 4 часа езды. Думаете, не поеду? Конечно, поеду!

    – А когда в Москве будет играть?

    – Если не будет проблем с визой, то, понятное дело, полечу. У меня немецкий паспорт.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.01.2016 07:34
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