Савье переходит в «Ньюкасл»

Форвард «Бордо» Анри Савье сменит Францию на Англию. По словам тренера французского клуба Вилли Саньола, его подопечный продолжит карьеру в «Ньюкасле».

«Трансфер Савье согласован с „Ньюкаслом“. Он был для меня важнейшим игроком команды в последние полгода, однако Анри сообщил, что хочет сменить клуб. Поэтому я дал своe согласие на проведение сделки», — заявил Саньоль.

По информации СМИ, сумма трансфера 25-летнего сенегальского форварда может составить до 4 миллионов евро.

В текущем розыгрыше французского первенства Савье сыграл 18 матчей, в которых забил два гола.