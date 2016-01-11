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    Савье переходит в «Ньюкасл»

    Форвард «Бордо» Анри Савье сменит Францию на Англию. По словам тренера французского клуба Вилли Саньола, его подопечный продолжит карьеру в «Ньюкасле».

    «Трансфер Савье согласован с „Ньюкаслом“. Он был для меня важнейшим игроком команды в последние полгода, однако Анри сообщил, что хочет сменить клуб. Поэтому я дал своe согласие на проведение сделки», — заявил Саньоль.

    По информации СМИ, сумма трансфера 25-летнего сенегальского форварда может составить до 4 миллионов евро.

    В текущем розыгрыше французского первенства Савье сыграл 18 матчей, в которых забил два гола.

    Источник: ФК «Бордо»

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    11.01.2016 18:09
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