Вагнер Лав подпишет контракт с «Монако» в среду

Представитель бывшего форварда московского ЦСКА Вагнера Лав Диого Соуза заявил, что в среду, 13 января, его подопечный подпишет контракт с французским «Монако».

«Мы полетим на подписание контракта вечером в понедельник. Сегодня ночью мы вылетаем во Францию. Сам контракт с "Монако" будет подписан в среду сразу после того, как Вагнер пройдет медобследование», – заявил он.

Напомним, что прошлый сезон бразилец провел в составе "Коринтианса", за который он сыграл 50 матчей и забил 16 мячей.