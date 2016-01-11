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    Вагнер Лав подпишет контракт с «Монако» в среду

    Представитель бывшего форварда московского ЦСКА Вагнера Лав Диого Соуза заявил, что в среду, 13 января, его подопечный подпишет контракт с французским «Монако».

    «Мы полетим на подписание контракта вечером в понедельник. Сегодня ночью мы вылетаем во Францию. Сам контракт с "Монако" будет подписан в среду сразу после того, как Вагнер пройдет медобследование», – заявил он.

    Напомним, что прошлый сезон бразилец провел в составе "Коринтианса", за который он сыграл 50 матчей и забил 16 мячей.

    Источник: Р-Спорт

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    11.01.2016 16:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4437

      sobaka120982 11 января 2016, 20:34

      С возвршщением в Европу вааанька!!!

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