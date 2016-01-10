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    Хиддинк: «Каждый кубковый финал провожу так, будто он первый»

    Главный тренер "Челси" Гус Хиддинк рассказал, что значит Кубок Англии в его тренерской карьере.

    «Я знаю, что в Англии Кубок Англии ценится очень высоко, но то же самое происходит и за пределами страны – повсеместно в мире. Помню, я еще ребенком по субботам всегда смотрел Кубок Англии в мае. И все так делали.

    Когда начинаешь карьеру тренера, ты можешь лишь мечтать завоевать этот кубок. Помню, поначалу мне больше всего хотелось выиграть чемпионат, что получилось с «ПСВ». Это всегда важная цель для тренера. Но и после, когда за спиной уже много чемпионатов и кубков, ты все равно каждый кубковый финал проводишь так, будто он у тебя первый», – отметил специалист.

    Источник: ФК «Челси»

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    10.01.2016 14:14
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