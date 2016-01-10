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    • Серия А. «Наполи» разгромил «Фрозиноне» и другие результаты

    Серия А. «Наполи» разгромил «Фрозиноне» и другие результаты

    В матче 19-го тура Серии А «Наполи» нанес разгромное поражение «Фрозиноне» – 5:1. Дубль у неаполитанцев оформил Гонсало Игуаин.

    В другой встрече вечера «Дженоа» был сильнее «Аталанты», еще три матча завершились синхронными победами гостей со счетом 1:0: «Болонья» – «Кьево», «Верона» – «Палермо» и «Торино» – «Эмполи».

    Чемпионат Италии. Серия А. 19-й тур

    Фрозиноне – Наполи – 1:5 (0:2)

    Голы: 0:1 – Альбиоль, 20; 0:2 – Игуаин, 30 (с пенальти); 0:3 – Гамшик, 59; 0:4 – Игуаин, 60; 0:5 – Габбиадини, 71; 1:5 – Саммарко, 81.

    Аталанта – Дженоа – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Джемаили, 79; 0:2 – Паволетти, 81.

    Болонья – Кьево – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Пепе, 79.

    Верона – Палермо – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Васкес, 27.

    Торино – Эмполи – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Маккароне, 56.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.01.2016 18:55
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