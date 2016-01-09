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    Венгер: «Когда я первый раз увидел игру Косиельни, он напомнил мне Каннаваро»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о том, какое на него впечатление произвел защитник команды Лоран Косиельни, когда он в первый раз увидел его игру.

    «Первый раз я наблюдал за его игрой по телевизору, он тогда выступал за «Лорьян». Я был поражен качеством его игры, его сконцентрированностью, мобильностью и скоростью. Он немного напомнил мне Фабио Каннаваро.Не столько высокий, сколько быстрый, хорошо читающий игру и обладающий великолепным навыком перехватов.

    Я спросил о нем у своего хорошего друга, его бывшего наставника, и он отозвался о нем, как об игроке очень высокого уровня, после чего я начал следить за ним», - поделился Венгер.

    Источник: Goal.com

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    09.01.2016 00:17
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