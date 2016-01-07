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    IFFHS признала Нойера лучшим вратарем 2015 года

    Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала вратаря «Баварии» и сборной Германии Мануэля Нойера лучшим голкипером 2015 года.

    Немец опередил в рейтинге ставшего вторым Джанлуиджи Буффона («Ювентус») и Клаудио Браво («Барселона»), который занял третье место. Отметим, что "Барселона" стала единственным клубом, два голкипера которого оказались в этом списке.

    Полностью десятка лучших вратарей 2015 года по версии IFFHS выглядит следующим образом:

    1. Мануэль Нойер («Бавария»)

    2. Джанлуиджи Буффон («Ювентус»)

    3. Клаудио Браво («Барселона»)

    4. Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»)

    5. Тибо Куртуа («Челси»)

    6. Петр Чех («Арсенал»)

    7. Марсело Бароверо («Ривер Плейт»)

    8. Марк-Андре тер Штеген («Барселона»)

    9. Икер Касильяс («Порту»)

    10. Даниэль Субашич («Монако»)

    Источник: IFFHS

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    07.01.2016 21:22
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8

      Шредер777 10 января 2016, 09:12

      Ну хоть раз они что то угадали

      0
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    • ...
      Рейтинг: -92

      Raxor 7 января 2016, 22:43

      субашич? а как насчет щесны?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +827

      olic29ivica 7 января 2016, 22:34

      Ханданович????????

      0
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