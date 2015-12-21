Дэмьен Дафф завершил карьеру

Бывший полузащитник «Челси» и сборной Ирландии Дэмьен Дафф объявил о завершении карьеры.

«Тщательно все взвесив, сегодня я решил окончить мою карьеру профессионального футболиста. Мое сердце говорит мне, чтобы я продолжал играть, но мое тело все же выиграло эту битву и приказало остановиться. В моей жизни сбылись мечты каждого мальчишки, и я знаю, что я счастливый человек», – сказано в заявлении Даффа на официальной странице клуба «Шэмрок Роверс» в Facebook. Именно за эту команду футболист выступал на протяжении заключительного этапа своей карьеры.