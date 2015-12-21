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    Дэмьен Дафф завершил карьеру

    Бывший полузащитник «Челси» и сборной Ирландии Дэмьен Дафф объявил о завершении карьеры.

    «Тщательно все взвесив, сегодня я решил окончить мою карьеру профессионального футболиста. Мое сердце говорит мне, чтобы я продолжал играть, но мое тело все же выиграло эту битву и приказало остановиться. В моей жизни сбылись мечты каждого мальчишки, и я знаю, что я счастливый человек», – сказано в заявлении Даффа на официальной странице клуба «Шэмрок Роверс» в Facebook. Именно за эту команду футболист выступал на протяжении заключительного этапа своей карьеры.

    Источник: Facebook.com

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    21.12.2015 22:00
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    Комментарии (2)
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    Nayturs
    1450727777
    Спасибо Дэмьен! Уважаю этого парня, боец, истинный ирландец. Всегда буду помнить его по Челси, который играл в двух крайних левоногих полузащитников (Роббен, Дафф).
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