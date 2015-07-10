Дафф перейдет в «Шэмрок Роверс» и будет отдавать зарплату на благотворительность

Бывший полузащитник сборной Ирландии и лондонского «Челси» Дэмьен Дафф продолжит карьеру в ирландском клубе.



36-летний игрок в прошлом сезоне выступал за «Мельбурн Сити». Сейчас ожидается, что футболист подпишет контракт с «Шэмрок Роверс».



Всю зарплату Дафф планирует отдавать на благотворительность. В какой фонд пойдут деньги, пока не сообщается. Напомним, что Дафф стал послом организации Heart Children Ireland, когда у него родился сын с пороком сердца.

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