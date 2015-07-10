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    • Дафф перейдет в «Шэмрок Роверс» и будет отдавать зарплату на благотворительность

    Дафф перейдет в «Шэмрок Роверс» и будет отдавать зарплату на благотворительность

    Бывший полузащитник сборной Ирландии и лондонского «Челси» Дэмьен Дафф продолжит карьеру в ирландском клубе.

    36-летний игрок в прошлом сезоне выступал за «Мельбурн Сити». Сейчас ожидается, что футболист подпишет контракт с «Шэмрок Роверс».

    Всю зарплату Дафф планирует отдавать на благотворительность. В какой фонд пойдут деньги, пока не сообщается. Напомним, что Дафф стал послом организации Heart Children Ireland, когда у него родился сын с пороком сердца.

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    Источник: Daily Mail

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    10.07.2015 01:10
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    Комментарии (17)
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    juventus186
    1436487077
    Роверс, кстати, выиграл недавно!!! Интересно, Дафф играл или нет???
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    Avalanche85
    1436491972
    Игрок то был неплохим. Красава!
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    ЮЗИК
    1436496722
    Респект и уважение!
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    sir_Alex
    1436498113
    Молодец!!! Мужской поступок
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    RUSTY8
    1436502596
    у ирландцев в начале 2000х шикарная сборная подобралась (рой кин, робби кин. дафф, гивен) лучше чем нынешний уэльс жаль только не раскрыли свой потенциал полностью удачи рыжему моторчику
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    Z v e r o b o y
    1436504542
    хорошо
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    Akatsuki72
    1436506133
    Дафф - молодец!!! Жаль что с сыном так вышло, остаётся желать удачи и чтобы сыну в остальном повезло! Пусть живёт подольше и радует отца!
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    112910415
    1436515056
    реальное человеческое благородство!
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    VINTRA
    1436515189
    Дафф молодец, пример для всех ветеранов. Вы на Касильяса посмотрите, пытается ожать деньги с родного клуба...куда еще...лучше бы тоже как Дафф
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    ologreds
    1694997640
    numo435252
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