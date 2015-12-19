Бундеслига. «Боруссия» Д проиграла «Кельну» и другие результаты

В матче 17-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» в гостях нанесла минимальное поражение «Ганноверу-96» – 1:0. Единственный гол в этой встрече с пенальти провел Томас Мюллер.

В других матчах вечера «Аугсбург» в самой концовке дожал «Гамбург», «Айнтрахт» одержал волевую победу на «Вердером», дортмундская «Боруссия» неожиданно капитулировала в матче против «Кельна», а «Байер» добился победы над «Ингольштадтом».

Чемпионат Германии. Бундеслига. 17-й тур

Гамбург – Аугсбург – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Моравек, 76.

Айнтрахт – Вердер – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Писарро, 29; 1:1 – Майер, 31; 2:1 – Айхнер, 48.

Кельн – Боруссия Д – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Папастатопулос, 18; 1:1 – Цоллер, 82; 2:1 – Модесте, 90.

Ганновер-96 – Бавария – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Мюллер, 40 (с пенальти).

Ингольштадт – Байер – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Чичарито, 73.

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