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    • Бундеслига. «Боруссия» Д проиграла «Кельну» и другие результаты

    Бундеслига. «Боруссия» Д проиграла «Кельну» и другие результаты

    В матче 17-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» в гостях нанесла минимальное поражение «Ганноверу-96» – 1:0. Единственный гол в этой встрече с пенальти провел Томас Мюллер.

    В других матчах вечера «Аугсбург» в самой концовке дожал «Гамбург», «Айнтрахт» одержал волевую победу на «Вердером», дортмундская «Боруссия» неожиданно капитулировала в матче против «Кельна», а «Байер» добился победы над «Ингольштадтом».

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 17-й тур

    Гамбург – Аугсбург – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Моравек, 76.

    Айнтрахт – Вердер – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Писарро, 29; 1:1 – Майер, 31; 2:1 – Айхнер, 48.

    Кельн – Боруссия Д – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Папастатопулос, 18; 1:1 – Цоллер, 82; 2:1 – Модесте, 90.

    Ганновер-96 – Бавария – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Мюллер, 40 (с пенальти).

    Ингольштадт – Байер – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Чичарито, 73.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.12.2015 19:22
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