АПЛ. «Манчестер Сити» взял верх над «Суонси» и другие результаты

В матче 16-го тура АПЛ «Манчестер Сити» одержал непростую победу над «Суонси» – 2:1. Судьбу трех очков под самый занавес встречи решил гол Яя Туре.
В других встречах вечера «Уотфорд» в гостях нанес минимальное поражение «Сандерленду», «Кристал Пэлас» добыл победу над «Саутгемптоном», а «Вест Хэм» и «Сток Сити» разошлись миром.
Чемпионат Англии. АПЛ. 16-й тур
Кристал Пэлас – Саутгемптон – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Кабай, 38.
Манчестер Сити – Суонси – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Бони, 26; 1:1 – Гомис, 90; 2:1 – Туре, 90.
Сандерленд – Уотфорд – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Игало, 4.