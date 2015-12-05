Лига 1. «Монако» обыграл «Бастию» и другие результаты

В матче 17-го тура Лиги 1 «Монако» оказался сильнее «Бастии» – 2:1. Победу монегаскам принес дубль Траоре, за «Бастию» отличился Ромен.
В других матчах тура «Лилль» обыграл «Кан», «Газелек» и «Нант» разошлись миром, «Реймс» и «Труа» сыграли вничью, «Лорьян» переиграл «Тулузу».
Чемпионат Франции. Лига 1. 17-й тур
Голы: 0:1 – Бензиа, 28; Бензиа, 57; 1:2 – Делор (с пенальти), 70.
Голы: 0:1 – Сала, 56; 1:1 – Чибумбу, 84.
Голы: 1:0 – Де Превилль, 36; 1:1 – Пи, 47.
Голы: 0:1 – Траоре, 72; 0:2 – Траоре, 84; 1:2 – Ромен, 90.
Голы: 1:0 – Кана-Бийик, 41; 1:1 – Жанно, 48; 1:2 – Жанно, 48; 2:2 – Бен-Йеддер, 59; 2:3 – Меслуб, 76.