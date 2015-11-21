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    Иванович: «Мы неправильно отреагировали на победу в чемпионате в прошлом сезоне»

    Защитник «Челси» Бранислав Иванович считает, что неудачи команды обусловлены неправильным отношением игроков после победы в Премьер-лиге в прошлом сезоне.

    «Мы неправильно отреагировали на победу в чемпионате в прошлом сезоне. Единственный путь, которым можно выбраться из этой ситуации, — это победы, победы и еще раз победы. Никто не видел ничего странного в команде. Не думаю, что какой-либо футболист захочет проигрывать. Не важно, в какой ситуации ты находишься, твоя работа — побеждать, твоя страсть — выигрывать матчи.

    Думаю, все игроки «Челси» именно так относятся к футболу. Игроки очень честны друг с другом. Мы много говорим, даже во время тренировок мы стараемся помогать друг другу и что-то объяснять.

    Даже когда кто-то кого-то критикует, эта критика позитивна. Это важно, никакого негатива нет. Это нормальная ситуация.

    В последних матчах мы играли гораздо лучше. Мы становимся похожи на самих себя образца прошлого сезона. Предстоящие матчи могут быть для нас самыми важными в сезоне в плане психологической подоплеки момента. Мы должны показать, что пришли в себя. Для всех нас начало сезона было крайне тяжелым, но теперь команда действует лучше.

    Я упорно работаю над тем, чтобы прийти в форму, и надеюсь, что после травмы я буду на том уровне, на котором должен быть», - сказал Иванович.

    Источник: ФК «Челси»

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    21.11.2015 04:08
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